В Кремле рассказали о контактах России и Сербии о поставках газа

Россия и Сербия ведут контакты относительно поставок российского газа. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и договоренности о трехмесячном продлении контракта на поставки газа из РФ, пишет RT.

Как отметил Песков, Москва привержена своим обязательствам в отношении таких «дружественных и братских стран», как Сербия.

«Контакты на этот счет действительно ведутся», - сказал Песков.

Между тем Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты страны от роста цен и дефицита топлива.