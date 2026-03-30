Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал, что в Европе начнётся величайшая экономическая катастрофа, если американские власти решатся на наземную операцию в Иране.

Об этом он сказал в своём обращении к нации.

«Если начнётся наземная атака, атака на принадлежащие Ирану острова, наземная атака на Иран, мир, особенно Европа, столкнётся с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что осознание энергетического кризиса в Евросоюзе приходит с опозданием, и сравнил ситуацию с «отложенным будильником».