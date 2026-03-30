Еще одна страна заинтересовалась восстановлением нефтепровода «Дружба»

Казахстан проявил интерес к транзиту нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины после его восстановления. Данный факт раскрыл посол России в республике Алексей Бородавкин в разговоре с «Известиями».

«Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод "Дружба", но из-за того, как ведет себя киевский режим, это пока не представляется возможным», — подчеркнул дипломат.

Посол также сообщил, что по итогам 2025 года Казахстан увеличил экспорт нефтепродуктов в Европу на 7 процентов и намерен воспользоваться нефтепроводом «Дружба» после устранения нанесенного по вине Киева ущерба.

Ранее Бородавкин заявил, что удары Киева дронами и ракетами по Каспийскому трубопроводному консорциуму подрывают сотрудничество России с Казахстаном. Дипломат добавил, что, кроме того, такие удары наносят ущерб казахстанской экономике.