Алюминий резко подорожал после атак на ОАЭ и Бахрейн

После атак Ирана по территории ОАЭ и Бахрейна мировые цены на алюминий резко выросли на шесть процентов и приблизились к рекордному уровню за последние четыре года. Об этом со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME) сообщает Reuters.

В понедельник два крупнейших региональных производителя, Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain сообщили о повреждении производственных мощностей трехмесячные контракты на алюминий подорожали до 3492 долларов за тонну, максимального уровня с 18 марта.

Стоимость алюминия разгоняют не только удары по заводам, но и перекрытия Ормузского пролива, через который поставляют металл на мировые рынки. С начала вооруженного конфликта мировые запасы алюминия сократились на 60 процентов в сравнении с маем 2025-го, примерно до 419 тысяч тонн.

В середине марта старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин предупредил, что в 2026 году дефицит алюминия может составить примерно 1,56-2,34 миллиона тонн, при спросе на уровне 78 миллионов тонн. В базовом сценарии, который не учитывает влияния на этот рынок ближневосточного конфликта, глобальный дефицит цветного металла следует оценивать в два-три процента от спроса. Масштаб дефицита будет зависеть от того, сколько продолжатся перебои в работе Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain.