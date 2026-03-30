В Британии сделали заявление о последствиях ситуации вокруг Ирана

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке, затронувший большинство стран ранее благополучного макрорегиона, привел к воистину чудовищным экономическим последствиям для Европы в целом, пишет влиятельная британская газета Financial Times.

США 28 февраля начали операцию против Ирана. Самолеты взлетели с американских баз на Ближнем Востоке, а также с двух авианосцев и нанесли удары по музеям, школам, спортивным комплексам, правительственным зданиям на территории Исламской Республики.

К партнеру в этот же день присоединился Израиль — летчики ЦАХАЛ атаковали ряд иранских городов. КСИР в ответ ударил по американским и израильским военным объектам, перекрыл Ормузский пролив. В дальнейшем стороны продолжили обмен ударами.

Журналисты заметили, что конфликт в первые дни привел к резкому росту цен на европейских рынках на нефть и газ, затем — к подорожанию продуктов, удобрений, металлов (алюминия и золота), электроэнергии.

«Хотя европейские правительстве отказались [напрямую] вмешиваться в конфликт, экономические последствия для них оказались чудовищными и, вероятно, будут усугубляться», — предупредили авторы статьи.

По мнению обозревателей, европейские столицы тревожатся из-за того, что грядущий дефицит ключевых энергоресурсов приведет к конкуренции между странами, и, как следствие, еще более значительному росту цен.

Также европейцев тревожит то, что США не смогли добиться быстрой победы в конфликте и не имеют никаких планов по его прекращению, констатировали журналисты.