Рост российского рынка акций объяснили

Рынок акций в РФ растет на фоне подорожания нефти и заявленного отсутствия планов по новой мобилизации. Так объяснил ситуацию портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В понедельник, 30 марта, российский рынок акций перешел к росту после резкого обвала в пятницу. Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2800 пунктов, прибавляя 0,5 процента. На максимуме показатель доходил до уровня в 2814,54 пункта.

По словам эксперта, поддержку котировкам российских нефтяных компаний оказывает подорожание нефти, которое обеспечивает эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаками йеменских хуситов на Израиль. Также рынок поддерживают комментарии об отсутствии новых планов по мобилизации.

«Стоит отметить, что в последние дни, в отличие от предыдущих периодов, рост цен на нефть не оказывает сдерживающего влияния на цены металлов. Возможно, рынок переоценивает риски потенциальных продаж золота странами Персидского залива: ранее предполагалось, что в условиях возможного перекрытия Ормузского пролива этим странам пришлось бы финансировать бюджетные расходы за счет реализации золотых резервов», — добавил Скрябин.

Ранее отмечалось, что американские фондовые рынки пережили самое резкое падение с начала 2026 года. Аналитики связали произошедшее с реакцией на ожидание повышение ставок ЕЦБ и более агрессивными заявлениями президента США в отношении Ирана, разогнавшими в том числе и стоимость нефти.