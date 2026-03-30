Зеленский заявил о создании Украиной и Болгарией газового коридора

Украина и Болгария готовят газовый коридор, способный пропускать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает Reuters.

© Газета.Ru

По информации агентства, Киев планирует, как пережить следующую зиму в условиях возможных ударов России по его энергетической системе.

Выступая перед журналистами в Киеве вместе с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, Зеленский добавил, что новый маршрут должен быть готов к концу года.