Миллер заявил о критически низком уровне запасов газа в ЕС

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о критически низком уровне запасов газа в подземных хранилищах стран ЕС.

«Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы», — сказал Миллер, слова которого приводятся в сообщении компании.

Он отметил, что, несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку газа, в Европе продолжается сезон отбора.

По данным Gas Infrastructure Europe, показатели остаются ниже прошлых лет.

«На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году — 58,7%», — добавил Миллер.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%.