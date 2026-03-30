В ЕС предложили сократить потребление топлива в транспортном секторе

Странам Евросоюза на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке следует ввести меры «добровольной экономии энергоресурсов», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Об этом пишет Politico.

По его мнению, национальные правительства должны рассмотреть добровольные меры по снижению спроса на топливо. Он уточнил, что особое внимание нужно обратить на транспортный сектор.

Чиновник предупредил, что в ЕС все более заметен дефицит автомобильного и авиационного топлива. Он добавил, что ситуация существенно осложняется тем, что число поставщиков сократилось в последние годы, а в ЕС отсутствуют перерабатывающие мощности в нужных объемах.

Слова еврокомиссара означают, разъяснили авторы статьи, что власти должны призвать сознательных граждан меньше пользоваться личным автотранспортом, реже летать самолетами, меньше выходить в море на яхтах, с тем, чтобы сберечь топливо для более важных задач.

То есть, пояснили журналисты, им необходимо перенять практики, распространенные в ряде азиатских стран.

Ранее Йоргенсен сообщил, что Еврокомиссия готова снизить с 90% до 80% целевые показатели заполнения газохранилищ стран ЕС к следующему отопительному сезону 2026-2027 годов.