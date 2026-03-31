В МИД назвали условие для новых поставок российской нефти

Замглавы МИД России Андрей Руденко в беседе с «Известиями» назвал условие для новых поставок российской нефти, отметив, что Москва не будет продавать ее в страны, поддерживающие потолок цен.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, обсуждается ли с недружественными странами, например, с Японией, возможность экспорта топлива. Он указал, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, что является антирыночной мерой и нарушает цепочки поставок.

Стало известно, какая страна выразила готовность закупать нефть у России

«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — сказал Руденко.

Ранее стало известно, что первый за пять лет танкер с российской нефтью 24 марта прибыл на Филиппины с 100 тысячами тонн сырья.