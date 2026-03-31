Тревожный сигнал для США: Париж вернул золотые резервы из Нью-Йорка

Центробанк Франции завершил возвращение 129 тонн золота из Нью-Йорка в Париж, получив разовый доход около 13 млрд евро, пишет РИА Новости. Операция прошла с июля 2025 по январь 2026 года: регулятор продал активы, хранившиеся в США, и закупил слитки современного стандарта, разместив их на родине.

В ЦБ настаивают на отсутствии политической подоплеки, объясняя решение модернизацией резервов и удобством торговли в Европе. Однако аналитики видят в этом более глубокий смысл. После заморозки российских активов в 2022 году резко выросла значимость суверенного контроля над резервами. На фоне торговых войн и непредсказуемой политики Дональда Трампа в Европе все чаще звучат призывы к репатриации золота.

Германия, обладающая вторыми по величине резервами (3,35 тыс. тонн), уже вернула 300 тонн в 2013–2017 годах, но в США остается еще 1236 тонн. В Италии, где более 800 из 2452 тонн хранятся за океаном, также развернули кампанию за возврат. Индия переместила более 100 тонн из Великобритании в собственные хранилища. О намерениях провести репатриацию сообщали Польша, Венгрия, Сербия, ЮАР и Египет.

Для США вывод иностранного золота — тревожный сигнал. Репатриация свидетельствует о снижении доверия к Америке как к нейтральному хранителю мировых резервов и подрывает ее роль как центра глобальной финансовой системы. Чем меньше иностранных активов находится под американской юрисдикцией, тем меньше у Вашингтона возможностей для экономического давления. Золото становится символом суверенитета и страховкой от геополитических потрясений.