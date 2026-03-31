Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ рублями

Иностранные компании из недружественных стран смогут платить за газ из России рублями и не только через Газпромбанк до 1 июля 2026 года. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Без этого документа, такая возможность закончилась бы завтра 1 апреля.

Новый указ вносит изменения в документ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".