Перспективу ввести шестидневку в РФ сравнили с негритянской плантацией

Ввод шестидневной рабочей недели с 12-часовыми сменами все равно, что превратить Россию в негритянскую плантацию. Таким сравнением инициативы поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, его цитирует «Газета.ru».

Днем ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. С помощью таких мер можно пережить период тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений, заявил бизнесмен.

По мнению Милонова, подобные инициативы никак не помогут экономике страны, а только вызовут всеобщее недовольство.

«Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — пояснил он и призвал работать над повышением производительности труда, а не создавать «потогонки».

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в свою очередь заявила, что никто не мешает самому Дерипаске трудиться столько, сколько он считает нужным. Однако в рамках текущего законодательства установлена 40-часовая рабочая неделя с двумя выходным днями — это следствие победы рабочих классов.