Страна ЕС усиливает призывы к возвращению импорта энергоносителей из РФ

Лера Букина

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) добилась значительных успехов на региональных выборах, усилив позиции как вторая по величине политическая сила страны. На выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце партия получила около 20% голосов, показав один из лучших результатов в западной Германии, сообщает Reuters.

Одним из ключевых факторов поддержки стали высокие цены на энергоносители. Представители AfD заявляют, что восстановление импорта нефти и газа из России могло бы снизить стоимость электроэнергии и поддержать промышленность, которая испытывает давление из-за роста затрат и конкуренции со стороны Китая.

После прекращения поставок по «Северному потоку» в 2022 году Германия отказалась от российских нефти и газа и переориентировалась на альтернативных поставщиков, включая Норвегию и страны Бенилюкса. Однако рост цен на топливо и экономические трудности усилили дискуссии о целесообразности прежней энергетической политики.

Представители правящих партий и эксперты предупреждают, что возврат к российским энергоносителям может подорвать европейскую безопасность и отношения с партнерами. Тем не менее, тема восстановления экономических связей с Россией продолжает находить поддержку среди части немецких избирателей, особенно в восточных регионах страны.