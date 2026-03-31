Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) добилась значительных успехов на региональных выборах, усилив позиции как вторая по величине политическая сила страны. На выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце партия получила около 20% голосов, показав один из лучших результатов в западной Германии, сообщает Reuters.

Одним из ключевых факторов поддержки стали высокие цены на энергоносители. Представители AfD заявляют, что восстановление импорта нефти и газа из России могло бы снизить стоимость электроэнергии и поддержать промышленность, которая испытывает давление из-за роста затрат и конкуренции со стороны Китая.

После прекращения поставок по «Северному потоку» в 2022 году Германия отказалась от российских нефти и газа и переориентировалась на альтернативных поставщиков, включая Норвегию и страны Бенилюкса. Однако рост цен на топливо и экономические трудности усилили дискуссии о целесообразности прежней энергетической политики.

Представители правящих партий и эксперты предупреждают, что возврат к российским энергоносителям может подорвать европейскую безопасность и отношения с партнерами. Тем не менее, тема восстановления экономических связей с Россией продолжает находить поддержку среди части немецких избирателей, особенно в восточных регионах страны.