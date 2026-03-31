Цены на бензин в США рекордно взлетели

Стоимость барреля нефти может дойти до 150 долларов, если Ормузский пролив останется закрытым еще месяц. Такой прогноз дали американские аналитики. Хотя уже сейчас цена углеводородов не сильно ниже: 31 марта она поднималась выше 115 долларов, передает «МИР 24».

Страдают от этого жители самих Соединенных Штатах, чье правительство и развязало боевые действия на Ближнем Востоке. Бензин в США подорожал до четырех долларов за галлон это рекордная цифра за последние четыре года. Водители возмущены. Для многих автомобиль стал превращаться в роскошь.

«Ездить на машине стало слишком дорого. Весной мы привыкли путешествовать, и я уже запланировала интересную поездку, но по нынешним ценам позволить ее уже себе не смогу. Придется остаться дома и просто поездить где-нибудь поблизости», — поделилась Сандра Лонг.

От перекрытия Ормузского пролива и ударам по топливной инфраструктуре Ближнего Востока страдает и Европа. Страны ЕС напрямую зависят от поставок нефти из этого региона. Так, во Франции дизельное топливо стоит уже больше двух евро за литр впервые за 40 лет. В стране уже начались протесты. Водители автобусов и грузовиков в Париже устроили большую пробку: они специально ехали медленно по столичной кольцевой, мешая тем самым другим участникам движения.