Один вид промышленности оказался под угрозой из-за войны на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке начал оказывать серьезное давление на мировой рынок алюминия, затронув ключевые производственные мощности региона и вызвав резкий рост цен. Об этом сообщает profinance.ru со ссылкой на S&P Global.

28 марта Иран нанес удары по стратегически важным алюминиевым предприятиям в ОАЭ и Бахрейне. Под атакой оказались крупнейшие производители — Emirates Global Aluminium (EGA) и Aluminium Bahrain (Alba). Ущерб пока оценивается, однако речь идет о мощностях, обеспечивающих до 8–9% мирового производства первичного алюминия.

Атаки стали ответом на удары по металлургическим объектам в самом Иране, включая заводы в Мобараке и Хузестане. Это усилило риски дальнейшей эскалации и дестабилизации всей региональной промышленной инфраструктуры.

Персидский залив играет ключевую роль в глобальной алюминиевой отрасли: в 2025 году страны региона произвели около 6,16 млн тонн металла — примерно 8% мирового объема.

Среди крупнейших игроков — предприятия в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре и Омане. Ситуация осложняется перебоями в поставках сырья. Ближний Восток традиционно импортирует более 20% мирового объема глинозема, однако в марте поставки упали на 63% в годовом выражении.

Отмечается, что особенно резко сократился экспорт из Австралии — на 76%. Ключевым узким местом остается Ормузский пролив, через который проходят основные логистические маршруты. Нарушения судоходства уже привели к задержкам поставок: значительная часть грузов с глиноземом находится в пути и не достигла портов назначения.

Компании вынуждены адаптироваться. В частности, EGA рассматривает альтернативные маршруты экспорта через Оман и использует накопленные запасы.

На фоне перебоев резко выросли цены. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов с начала конфликта увеличилась на 7%, достигнув $3357 за тонну — максимума за последние три года. Премии на металл в США обновили рекорды, а в Японии более чем удвоились. Также выросли цены на глинозем, говорится в материале.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие конфликта может привести к еще более серьезным сбоям поставок и усилению ценового давления на глобальный рынок алюминия.