Танкеры одной страны освободят от платы за проход через Ормузский пролив

Власти Ирана освободят торговые суда Малайзии от платы за проход через Ормузский пролив, который в настоящее время остается почти полностью заблокированным. Об этом заявил глава Министерства транспорта (Минтранса) азиатской страны Энтони Локе Сиеу Фук, его слова приводит Bloomberg.

Малайзия остается для Ирана дружественной страной, отметил министр. По этой причине плата за проход судов через Ормузский пролив не распространится на суда из азиатской государства.

«Мы являемся дружественной стороной и поддерживаем хорошие дипломатические отношения с правительством Ирана», — констатировал Фук.

О том, что власти Ирана начали брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив, источники агентства сообщали еще неделю назад, 24 марта. Собеседники Bloomberg отмечали, что цена вопроса для отдельно взятого танкера может доходить до двух миллионов долларов.

При этом претендовать на поблажку со стороны властей Ирана, как пояснялось, смогут лишь торговые суда и танкеры из дружественных Тегерану стран. Что касается американских и израильских кораблей, то им правительство ближневосточной страны рекомендовало держаться подальше от ключевой в регионе логистической артерии. В противном случае, предупреждали в Меджлисе, иранские военные оставляют за собой право наносить ракетные удары по такого рода целям.