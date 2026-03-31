Бензин на бирже в РФ продолжает дешеветь

Цены на бензин и дизельное топливо всех марок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь снизились, следует из данных торговой площадки.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали ТАСС, что министерство подготовило и внесло в правительство проект постановления, предусматривающего введение временного запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Источники ТАСС до этого сообщали, что действие решения о запрете экспорта бензина будет длиться до 31 июля. Его распространят на всех участников рынка - как производителей, так и непроизводителей (трейдеров) топлива.

Так, бензин АИ-92 подешевел на 0,58%, до 65,114 тыс. рублей за тонну, АИ-95 - на 0,28%, до 69,775 тыс. рублей за тонну.

Дизельное топливо также показало снижение: летний дизель подешевел на 0,71%, до 62,858 тыс. рублей за тонну, а зимний дизель - на 0,79%, до 62,053 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута упала на 7,52% и составила 15,585 тыс. руб. за тонну. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 2,58%, до 23,495 тыс. руб., а стоимость авиационного керосина не изменилась и составила 76,377 тыс. руб. за тонну.

Сейчас в России действует временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива, но только для непроизводителей (трейдеров), он сохраняется до конца июля. Однако с 31 января экспорт бензина для производителей нефтепродуктов был разрешен досрочно - на этот вид топлива ограничение не распространяется.