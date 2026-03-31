Итоги месяца войны в Персидском заливе: колебания цен и кризис

Месяц военных действий с участием Израиля и США против Ирана привел к масштабным потрясениям в мировой экономике. Блокада Ормузского пролива и перестройка глобальных логистических цепочек спровоцировали волатильность на сырьевых рынках, сообщают «Ведомости».

Как следует из оценок Международного валютного фонда (МВФ), рост цен на энергоносители на 10% в годовом выражении способен добавить 0,4 процентного пункта к мировой инфляции и снизить глобальный ВВП на 0,2 п. п.

Помимо энергетического рынка, кризис ударил по агропромышленному сектору. Стоимость удобрений выросла на 30–50%, что повлекло за собой удорожание продовольствия. Эксперты прогнозируют, что это может увеличить число голодающих в мире на 45 миллионов человек.

Ситуация также подорвала инвестиционную привлекательность региона. Как отмечает аналитик рынка драгоценных металлов банка «Уралсиб» Оксана Лукичева, на фоне вооруженного конфликта и приостановки работы фондовых бирж наблюдается усиление оттока капитала с различных уровней, включая рынки драгоценных металлов.