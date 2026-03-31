Макрон призвал к разработке суверенной платежной системы в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за создание независимой от американских компаний модели платежей для европейских стран.

"Нам необходимо создать суверенную платежную систему, - сказал президент в видеообращении на конференции французской платежной системы Carte Bancaire (CB), его слова приводит телеканал BFMTV. - Отказаться от контроля над платежами означало бы согласиться с тем, что суть наших транзакций зависит от игроков, которые не всегда разделяют наши взгляды и не всегда преследуют те же интересы".

По словам главы государства, платежная система Wero, созданная в рамках инициативы European Payments Initiative, "разрабатывает европейские решения". В настоящий момент она предлагает мгновенные платежи между частными лицами напрямую с европейских банковских счетов, однако в будущем рассматривается возможность ее использования в платежных терминалах. Идея заключается в том, чтобы составить конкуренцию таким системам, как PayPal или Apple Pay, при этом сохраняя финансовые потоки и данные в Европе.

Также Макрон призвал к сотрудничеству с другими странами в рамках Carte Bancaire, которая совместно с Visa и Mastercard выпустила 77 млн банковских карт. На систему приходится 80% транзакций во Франции. Президент подчеркнул, что платежи - это "последний километр экономического суверенитета", и контролировать их - значит "контролировать безопасность торговых операций, целостность экономики, способность принимать решения самостоятельно и, следовательно, независимость".

Как отмечает телеканал, использование систем Visa или Mastercard сопряжено с необходимостью выплачивать им комиссию за каждый перевод, и сумма в течение года может достигать нескольких миллиардов евро. Использование же европейской платежной системы позволит оставить эти деньги внутри экономики ЕС. Кроме того, указывает BFMTV, Visa и Mastercard подчиняются американскому законодательству, а это означает, что на них могут влиять политические решения, принимаемые за пределами Европы.