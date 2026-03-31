Путин заявил о влиянии новых транспортных объектов на экономику

Президент России Владимир Путин в ходе открытия ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи заявил о важности запуска новых объектов транспортного комплекса для страны.

Он отметил, что сразу несколько крупных и значимых событий произошли сегодня в транспортной отрасли, передает РИА «Новости».

«У нас сегодня сразу несколько крупных, значимых событий в транспортной отрасли. Уверен, что они позитивно скажутся на ее развитии, послужат укреплению всей национальной экономики», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12.