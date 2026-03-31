Назван срок возобновления работы одного из пострадавших от дронов НПЗ в России

Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ «Кинеф») сможет восстановить производство в течение месяца после того, как на прошлой неделе пострадал из-за атаки дронов. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли пишет Reuters.

По их словам, за такой срок удастся отремонтировать три из четырех ключевых установок, что выведет предприятие на 60 процентов мощности.

В то же время собеседники агентства считают, что скорость наращивания выпуска прямо зависит от ситуации с портами на Балтийском море, которые также регулярно подвергаются атакам беспилотников и вынуждены сокращать экспорт.

«Кинеф» является вторым по объемам переработки НПЗ в России и крупнейшим в европейской части страны. В год он способен принять 21 миллион тонн нефти.

В Ленобласти локализовали возгорания на инфраструктурных объектах

Ранее сообщалось, что с 1 апреля запрет на экспорт бензина из России распространят на производителей. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, новые меры необходимы для того, чтобы не допустить возникновения локальных дефицитов и роста цен в рознице.