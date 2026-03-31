Во Франции стоимость дизтоплива достигла 40-летнего максимума

Во Франции средняя цена на дизтопливо выросла до €2,18 за литр – это максимальный показатель с 1985 года.

Газета Le Figaro пишет, что в течение последней недели цена на дизтопливо выросла на €0,08. А с начала американо-израильских военных действий против Ирана, как указано, рост стоимости составил €0,5. Известно, что именно на дизель приходится 68% общего спроса на территории Пятой республики.

Заметное различие в динамике цен газета объясняет существенно большей зависимостью стран Европы от импорта дизельного топлива, в том числе из стран Персидского залива. Одной из основных причин резкого роста стоимости издание называет блокирование движения судов через Ормузский пролив.

Правительство Франции пока не идет на масштабные топливные субсидии (снижение налогов и установление ценовых ограничений). На апрель запланирована лишь поддержка отдельных отраслей в размере 70 млн евро.

Сегодня в Финляндии, ссылаясь на статистическое управление, сообщили, что цены на топливо в марте на фоне кризиса на Ближнем Востоке выросли на более чем на 40%.