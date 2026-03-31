Минфин США снял санкции с трех российских судов

Министерство финансов США 31 марта сняло санкции с трех российских грузовых судов. Об этом пишет пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, ограничительные меры, введенные по указу Executive Order 14024, были сняты с таких контейнеровозов, как «Феско Монерон» и «Феско Магадан», а также с сухогруза «Святой Николай».

По данным сервиса Marinetraffic, «Монерон» в настоящий момент находится в Бухте Нагаева близ Магадана, «Магадан» — у побережья Японии, «Святой Николай» — в Азовском море.

Ранее сообщалось, что США убрали из «черного списка» двух граждан РФ, одного гражданина Турции, компании Futuris FZE, BSB Group, Turken Dijital Matbaa Teknolojileri.