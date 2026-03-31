Раскрыто будущее цен на нефть после завершения конфликта в Иране

Цены на нефть и газ в Европе не станут прежними даже при завершении конфликта в Иране завтра, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены на нефть и газ в Европе не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, даже если мир с Ираном будет подписан завтра, поскольку инфраструктура региона разрушена», — сказал Йоргенсен.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что противники России будут больше ценить её роль как экспортёра ресурсов.

При этом, по его словам, страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями.