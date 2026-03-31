В Европе рассказали, насколько сократили импорт российского газа

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон рассказал о том, сколько российского газа сегодня использует Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Йоргенсона, в данный момент Евросоюз значительно уменьшил использование газа из РФ — сейчас альянс импортирует порядка 10% своего газа из России. Он также добавил, что Евросоюз планирует заменить его на топливо из других стран.

«Мы находимся в процессе замены российского газа, и мы сократили его долю с 45% до порядка 10% в настоящий момент, а в будущем мы доведем эту цифру до нуля», — рассказал он.

Йоргенсон добавил, что новыми поставщиками газа будут США, Норвегия, Азербайджан, Алжир и Канада.

Ранее Йоргенсен заявил, что цены на нефть и газ в Европе не станут прежними даже при завершении конфликта в Иране.