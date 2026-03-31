Италия сохранит зависимость от одного товара ещё на 13 лет
Италия переносит сроки полного отказа от угольных электростанций на 2038 год, что на 13 лет позже первоначально запланированной даты. Соответствующие изменения одобрила палата депутатов парламента страны, сообщает газета Fatto Quotidiano.
Поправка была внесена в рамках законопроекта «о счетах за энергию», направленного на регулирование цен на коммунальные услуги. Ранее Италия планировала полностью отказаться от использования угля к 2025 году.
В настоящий момент в стране действуют четыре угольных электростанции, которые производят 4,7 гигаватта энергии.
В начале марта министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что угольные мощности сохраняются в качестве запасного варианта на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Уточняется, что эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На фоне этого в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.