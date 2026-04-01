$81.2593.27

ЕС требует от Украины принять 11 законов для получения 4 миллиардов евро

Московский Комсомолец

Еврокомиссар Марта Кос направила украинским властям перечень из одиннадцати законопроектов, принятие которых позволит Киеву получить около четырех миллиардов евро финансовой помощи. Как сообщает «Украинская правда», эти реформы, входящие в так называемый «Украинский план», призваны ускорить движение страны к членству в Евросоюзе.

© Московский Комсомолец

Речь идет о законодательных инициативах, срок принятия которых истек еще в прошлом году. Они уже прошли экспертизу в Еврокомиссии и касаются судебной реформы, государственной службы, энергетического сектора и железнодорожной отрасли.

Важной особенностью является то, что одобрение этих законов позволит Киеву получить средства без необходимости единогласного решения всех стран ЕС - это особенно актуально на фоне блокирования помощи со стороны Венгрии.

Западные партнеры Украины традиционно увязывают выделение средств с выполнением так называемых структурных маяков - условий, связанных с проведением реформ и внесением изменений в законодательство. От их выполнения зависит поступление очередных траншей.

Бюджет Украины уже несколько лет формируется с рекордным дефицитом, и в Киеве признают, что собственные ресурсы страны исчерпаны, а поиск новых источников финансирования становится все более сложной задачей.

Ранее сообщалось, что вице-спикер СФ Косачев прокомментировал визит Каллас в Киев.