ЕС требует от Украины принять 11 законов для получения 4 миллиардов евро

Еврокомиссар Марта Кос направила украинским властям перечень из одиннадцати законопроектов, принятие которых позволит Киеву получить около четырех миллиардов евро финансовой помощи. Как сообщает «Украинская правда», эти реформы, входящие в так называемый «Украинский план», призваны ускорить движение страны к членству в Евросоюзе.

Речь идет о законодательных инициативах, срок принятия которых истек еще в прошлом году. Они уже прошли экспертизу в Еврокомиссии и касаются судебной реформы, государственной службы, энергетического сектора и железнодорожной отрасли.

Важной особенностью является то, что одобрение этих законов позволит Киеву получить средства без необходимости единогласного решения всех стран ЕС - это особенно актуально на фоне блокирования помощи со стороны Венгрии.

Западные партнеры Украины традиционно увязывают выделение средств с выполнением так называемых структурных маяков - условий, связанных с проведением реформ и внесением изменений в законодательство. От их выполнения зависит поступление очередных траншей.

Бюджет Украины уже несколько лет формируется с рекордным дефицитом, и в Киеве признают, что собственные ресурсы страны исчерпаны, а поиск новых источников финансирования становится все более сложной задачей.

