Экономические последствия нападения Соединенных Штатов на Иран будут тяжелыми для остального мира, они уже проявляются в Азии. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, последствия будут «огромными» и «просто невиданными». Они только начинают проявляться, заявил эксперт.

Речь идет об остановке поставок топлива Азию. Этот регион стал первой частью мира, где последствия боевых действий отразислись столь масштабно, укзал Джонсон.

«Представьте, что мы все стоим на полу, центр которого вдруг начал проваливаться. Те, кто в середине, уже полетели вниз, но даже те, кто по краям, чувствуют беду», — заключил он.

Иран назвал пособника США и Израиля

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.