Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал резонансное заявление о намерении Будапешта и Братиславы совместно добиваться от руководства Европейского союза пересмотра санкционной политики в отношении российских энергоносителей. Поводом для этого стала угроза масштабного энергетического кризиса в Европе, вызванная резким обострением ситуации вокруг Ирана и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам Орбана, после телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо обе страны пришли к единому мнению: Брюссель должен немедленно приостановить действие ограничений на поставки нефти и газа из России.

В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул, что Будапешт и Братислава считают необходимым срочно предпринять шаги, которые позволят странам ЕС избежать дефицита сырья и топлива, а также остановить неконтролируемый рост цен на все виды энергоносителей.

«Мы требуем от Брюсселя немедленной приостановки санкций и ограничений, введенных в отношении российской энергетики», — заявил венгерский премьер.

Он убежден, что Евросоюз должен отказаться от планов, которые предполагают полный запрет на российские энергоносители и переход к более дорогой и недоступной энергетической политике. Орбан был предельно категоричен: такие планы, по его выражению, «должны быть выброшены на помойку».

Помимо отмены санкций, Орбан выдвинул и еще одно конкретное требование к Брюсселю, касающееся транзитной инфраструктуры. Он призвал европейские власти заставить Владимира Зеленского немедленно открыть нефтепровод «Дружба», который, по словам венгерского премьера, заблокирован Киевом с 27 января. Ситуация с транзитом российского топлива через украинскую территорию остается одной из самых болезненных точек для центральноевропейских стран, которые исторически зависят от этого маршрута поставок. Отсутствие работы нефтепровода в условиях уже начавшегося сокращения поставок из других источников создает прямую угрозу для работы промышленности и теплоснабжения городов.

Орбан пояснил, что его жесткая позиция продиктована стремительным ухудшением обстановки.

«В Европе складываются критические условия, приближается серьезный энергетический кризис, причем с нарастающей скоростью», — предупредил премьер.

По его словам, европейской экономике угрожает дефицит энергоносителей и, как следствие, новое обвальное повышение цен. Опасность неминуема, и предотвратить ее можно только в том случае, если Евросоюз пополнит свои запасы нефти и газа из всех возможных источников, в максимально возможных количествах и как можно быстрее. «Сейчас каждый день на счету», — резюмировал глава венгерского правительства, дав понять, что промедление с отменой антироссийских санкций может стоить Европе экономической стабильности.

Таким образом, Венгрия и Словакия, традиционно считающиеся одними из главных скептиков санкционной политики внутри ЕС, переходят от риторики к конкретным политическим действиям, пытаясь сформировать коалицию сторонников энергетической прагматичности.