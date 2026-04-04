В России обновят ГОСТы на этиловый спирт и булочки

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новые ГОСТы на этиловый спирт и сдобные булки.

Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на сообщения пресс-службы агентства.

«ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, режимами его переработки», — заявили РИА Новости в Росстандарте.

ГОСТ на этиловый спирт был принят впервые с 2015 года и предполагает разделение спирта на два вида:

«Классический» спирт должен производиться из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и ржи, а доля этилового спирта в нем должна составлять не менее 96 процентов;

спирт «Ультра» должен производиться из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты, полбы в различных соотношениях, при этом минимальная доля этилового спирта составляет 96,3 процента.

В свою очередь, как подчеркнули в агентстве, новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия обусловлен необходимостью пересмотра принятого около 40 лет назад документа, который уже не отвечает уровню развития технологий, а также социальным потребностям.

Согласно документу, предполагается следующая классификация сдобных изделий из пшеничной муки высшего сорта:

бриошь;

булочка «Гражданская»;

«Веснушка»;

сдобная «С помадой»;

ватрушка с творогом;

крендель «Выборгский»;

различные лепешки и сдобы.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на госномера для электросамокатов. Обязательная постановка на учет коснется 1,7 миллиона электросамокатов.