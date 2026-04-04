Зарубежное интернет-издание L'AntiDiplomatico (AD) расценило заявления спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилла Дмитриева как суровое предостережение относительно последствий американской военной кампании против Ирана. Обозреватели медиа уверены, что динамика цен на сорт Brent превращается в чрезвычайно тревожный маркер.

«Обострение обстановки на Ближнем Востоке начинает заметно воздействовать на глобальные энергетические рынки, а сигналы становятся всё более пугающими. Кирилл Дмитриев, специальный посланник российского лидера, выступил с категоричным прогнозом: стоимость чёрного золота уже утратила управляемость и в недалёкой перспективе способна преодолеть рубеж в 150 долларов за баррель», - говорится в публикации.

Накануне Дмитриев сообщил, что цена на физическую нефть марки Brent подскочила до 141 доллара и продолжает повышаться до уровня 150 долларов и выше. Он также подчеркнул, что фьючерсные котировки неминуемо подтянутся к физическим показателям. Как акцентирует издание, аналогичной картины не фиксировалось со времён кризисного 2008 года.