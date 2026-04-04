Россия в три раза сократила экспорт водки в Турцию

В феврале объём экспорта российской водки в Турцию сократился более чем в три раза в годовом выражении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.

Поставки российского алкоголя в Турцию упали в 3,3 раза и составили $45,2 тыс. против $151,3 тыс. в феврале прошлого года. На фоне такого спада Россия заняла лишь седьмое место среди крупнейших поставщиков с долей рынка в 2,9%.

Аналитики подчёркивают, что безоговорочным лидером по ввозу водки остаётся Швеция, на которую приходится почти 61% всего объёма. В тройку главных экспортёров на турецкий рынок также вошли Польша и Украина.

