Европейские лидеры будут вынуждены смирить гордыню и обратиться к России с просьбой о восстановлении поставок нефти и газа, рассказал в беседе с журналистами шведского телеканала SwebbTV аналитик Ларс Берн.

В 2022 году страны Европы приняли решение бороться за энергонезависимость от России, отказаться от поставок — частично, затем полностью. Это привело к кризису в европейских странах, потере конкурентоспособности.

Ситуация на энергорынках осложнилась в 2026 году, на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке, в ходе которого были повреждены промышленные площадки, расположенные на территориях монархий Персидского залива, перекрыт Ормузский пролив.

По мнению Берна, Москва является главной победительницей в войне США и Израиля против Ирана. Он добавил, что перспективы Старого Света — очень мрачные.

«[Президент России Владимир] Путин может сидеть у себя в Кремле сложа руки и преспокойно наблюдать за ценами на их сырье, которые очень скоро наверняка удвоятся. Насколько я понимаю, экспорт российской пшеницы уже вырос на 170%», — заметил Берн.

По его оценке, европейцам придется несладко в свете сложившейся ситуации. Он уточнил, что Европа полностью зависима от поставок ресурсов, но все же отказалась от российских нефти и газа.

Эксперт констатировал, что главам государств и правительств европейских стран все же придется смириться и обратиться к Москве с мольбой продать необходимое.