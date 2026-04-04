В Дагестане насчитали многомиллионный ущерб от дождей для земель региона

В Минсельхозе РФ посчитали ущерб, который причинили мелиоративному комплексу Дагестана наводнения, вызванные обильными дождями.

Об этом рассказал директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Артем Коровин на совещании о ликвидации последствий ЧС в Махачкале, передает ТАСС.

«По предварительной оценке, ущерб мелиоративному комплексу в республике составил порядка 250 млн рублей», — сообщил Коровин.

В регионе подтоплены 30 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

По информации полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки, более 30 мостов округа получили повреждения из-за наводнений после проливных дождей.

Из-за дождей в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, сбои в работе транспорта. Поднятие уровня воды в реках привели к подтоплению жилых домов и дорог, обрушился железнодорожный мост в Хасавюрте и Дербентском районе. По последним данным, только в Махачкале остаются подтопленными почти 200 жилых домов и более 10 улиц. Эвакуированы жители пяти сел.