В ЕС предложили решение проблемы роста цен на топливо из-за Ирана

Пять министров финансов стран Европейского союза (ЕС) призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне роста цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное в Еврокомиссию.

«Это также станет четким сигналом, что те, кто получает выгоду от последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для общества», — сказано в письме.

Отмечается, что инициативу предложили министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии.

Ранее сообщалось, что с начала войны в Иране биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent увеличилась на 59 процентов, что стало самым стремительным месячным удорожанием как минимум за последние 3,5 десятилетия.