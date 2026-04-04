С полок магазинов может пропасть любимый в России продукт

Любимый многими продукт, шоколад, рискует в скором времени исчезнуть с прилавков магазинов. По всему миру, включая российские торговые точки, наблюдается стремительное подорожание какао-бобов. Эксперты связывают это с серьезными затруднениями и климатическими катаклизмами, происходящими в регионах Африки и Южной Америки, которые являются основными поставщиками сырья.

В Западной Африке сосредоточено мировое производство какао, где собирают до 70% урожая. Однако, по прогнозам, этот регион может потерять более половины земель, пригодных для выращивания какао-бобов, из-за экстремальной жары, непредсказуемых осадков, засух, пожаров и болезней растений. В Колумбии потери могут достичь 20%. Об этом сообщает коалиция Green Economy Coalition.

Стоимость какао-бобов за последний год подскочила на 400%. Одно из возможных решений проблемы — переход к выращиванию какао в тенистых условиях под кронами более высоких деревьев.

Снижение производства какао и, как следствие, рост цен на шоколад — лишь один из примеров того, как изменение климата и природные аномалии влияют на стоимость продовольствия. Ранее сообщалось, что на цену листового чая, в частности, элитного дарджилингского, значительно влияют погодные условия, сроки сбора урожая и другие специфические факторы. Таким образом, стоимость чая может варьироваться от 5 до 1000 долларов за килограмм, в зависимости от сезона и качества собранного сырья.