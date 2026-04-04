Глава министерства экономики Армении Геворг Папоян выступил с заявлением о причинах экономического роста республики. По его словам, позитивная динамика последних лет объясняется исключительно внутренним развитием страны, а не участием в Евразийском экономическом союзе. Министр привёл статистику: в 2013–2015 годах рост составлял 1–2%, а в 2016 году его не было вовсе. Об этом информирует ТАСС.

© Московский Комсомолец

Напомним, Армения стала полноправным членом ЕАЭС с 1 января 2015 года. По данным Статистического комитета республики, ВВП страны в 2025 году вырос на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако Папоян настаивает, что этот успех - результат внутренних реформ и развития, а не интеграционных процессов.

Министр также подчеркнул, что сама Армения дает многое союзу. В частности, через территорию республики транспортируется значительный объем товаров в другие страны-участницы ЕАЭС. При этом Папоян выразил уверенность, что цена на газ для Армении должна оставаться неизменной, иначе возникнет вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в объединении.

«Если Армения не будет получать преимуществ, то тогда зачем ей оставаться в этом объединении?» - задался риторическим вопросом глава Минэкономики.

Он добавил, что в противном случае «начнётся интеграция в другое объединение в ускоренном темпе», явно намекая на возможный разворот в сторону Европейского союза.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук в интервью ТАСС после визита Никола Пашиняна в Москву предупредил, что Армения близка к точке, после которой России придется перестраивать экономические отношения с ней. При этом Оверчук подтвердил, что в ЕАЭС действует принцип консенсуса, и ни одно решение не будет принято в ущерб интересам Еревана, но также напомнил о несовместимости членства в ЕАЭС и Евросоюзе.