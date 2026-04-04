Стоимость бензина на черном рынке Кубы выросла в 10 раз

Дефицит топлива на Кубе привел к возникновению в стране черного рынка. Об этом сообщает RTVI.

В публикации говорится, что очереди на получение 20 литров на официальных заправках растягиваются на месяц вперед, поэтому вместо стандартной цены в $1,30 за литр, жителям приходится платить перекупщикам по $8 — $12. Чтобы купить очередь на туристическую АЗС, где обслуживаются туристические автомобили с буквой «Т» в госномерах, люди платят по $20 — $40. В таких случаях прибыль посредников достигает $500 в день.

В январе США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов, из-за чего тысячи российских туристов не могли покинуть остров.