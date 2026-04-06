Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый.

Об этом пишет газета Financial Times.

«Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, призванных компенсировать растущие цены на энергоносители, предупреждая, что потрясение, вызванное иранским (конфликтом. — RT), может перерасти в налогово-бюджетный кризис», — говорится в материале.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил RT, что масштабный энергетический кризис в странах Европейского союза формировался на протяжении многих десятилетий из-за непродуманной политики местных властей.