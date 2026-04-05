Премьер-министр европейской страны призвал снять санкции против российской нефти и газа

Премьер-министр Словакии призывает Евросоюз отменить санкции в отношении российской нефти и газа. Роберт Фицо заявил, что отмена санкций в отношении импорта энергоносителей из России поможет справиться с энергетическим кризисом, вызванным войной в Иране.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз отменить санкции в отношении импорта российской нефти и газа, чтобы справиться с энергетическим кризисом, вызванным иранской войной, пишет The Guardian.

Роберт Фицо заявил в своем заявлении после телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что ЕС должен возобновить диалог с Россией, чтобы государства-члены могли получать недостающие поставки газа и нефти из всех источников, включая Россию.

Лидеры Венгрии и Словакии в ЕС считаются сторонниками поддержания отношений с Москвой, напоминает The Guardian. Цены на нефть резко выросли с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном, задержав поставки из стран Персидского залива и создав то, что Международное энергетическое агентство назвало крупнейшим перебоем в поставках нефти в истории.

Европейский союз должен отменить санкции в отношении импорта российской нефти и газа, предпринять шаги по восстановлению поставок по нефтепроводу "Дружба" и прекратить конфликт на Украине, чтобы справиться с энергетическим кризисом, вызванным войной в Иране, заявил в субботу премьер-министр Словакии.

Роберт Фицо подчеркнул в своем заявлении после телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что ЕС должен возобновить диалог с Россией и обеспечить условия, позволяющие государствам-членам получать недостающие поставки газа и нефти из всех источников, включая Россию.

Страны Центральной Европы приняли меры, чтобы смягчить последствия высоких цен на топливо для населения и предприятий, комментирует Reuters.

К последнему кварталу 2025 года ЕС импортировал из России всего 1% своей нефти, сократив импорт после начала в 2022 году украинского военного конфликта.

Венгрия и Словакия остались единственными странами ЕС, которые все еще импортировали российскую нефть, по состоянию на 27 января, когда Киев заявил, что российский беспилотник якобы нанес удар по трубопроводному оборудованию в Украине, по которому осуществлялись поставки российской нефти.

Будапешт и Братислава обвинили Украину в намеренном затягивании ремонтных работ для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", что спровоцировало политический спор, в результате которого Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву. Украина заявляет, что якобы ремонтирует трубопровод так быстро, как только может.

В заявлении, опубликованном в субботу, Фицо заявил, что недостаточно бороться с энергетическим кризисом только на национальном уровне.

Между тем, пять других стран Европейского союза призывают к введению налога на непредвиденные доходы энергетических компаний в ответ на рост цен на топливо, говорится в письме министров финансов в Комиссию ЕС, с которым Reuters ознакомилось в субботу. Глава энергетической комиссии брюссельского блока заявил во вторник, что рассматривает возможность возобновления мер по борьбе с энергетическим кризисом, применявшихся в 2022 году, включая предложения по снижению сетевых тарифов и налогов на электроэнергию.