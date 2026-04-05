Цены на нефть вновь перешли к активному росту после того, как обращение президента США Дональда Трампа в среду вечером не оправдало ожиданий инвесторов. Вместо объявления о завершении войны с Ираном американский лидер пригрозил ещё более мощными ударами, способными отправить исламскую республику «в каменный век». Аналитику предлагает обозреватель издания Finam.ru. Тегеран, в свою очередь, не проявляет уступчивости и продолжает блокировать Ормузский пролив - ключевую логистическую артерию, через которую ранее проходило около 20% мировой торговли нефтью.

На этом фоне на рынке сложилась парадоксальная ситуация: стоимость ближайших фьючерсов оказалась значительно выше контрактов с более отдалёнными сроками поставки. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent взлетела на 8%, до 109 долларов за баррель, а майские фьючерсы на американскую WTI подскочили более чем на 11%, достигнув примерно 112 долларов. При этом июньские контракты на WTI стоят существенно дешевле - около 98 долларов.

Ещё более яркий аномалию демонстрирует рынок физической нефти. Стоимость Dated Brent (нефть с фиксированной датой поставки) в четверг превысила 140 долларов, достигнув 141 доллара — самого высокого уровня с 2008 года. Кроме того, иранская нефть впервые с мая 2022 года торгуется с премией по отношению к Brent, что указывает на опасения рынка относительно перебоев в поставках из региона.

Такой разрыв между спотовыми ценами и фьючерсами отражает растущие риски немедленного дефицита физической нефти. Инвесторы закладывают в котировки неопределённость сроков ближневосточного конфликта и готовы платить премию за доступ к топливу здесь и сейчас, тогда как долгосрочные контракты выглядят более безопасной ставкой на постепенное урегулирование.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает вызывать бурю на мировых рынках. Эксперты отмечают, что если конфликт затянется, дефицит физических поставок может привести к дальнейшему взлёту цен, пределы которого сейчас предсказать сложно. В этих условиях некоторые инвесторы рассматривают возможность использования геополитической турбулентности через специализированные стратегии, автоматически реагирующие на резкие движения котировок.