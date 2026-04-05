Два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал NHK.

© m24.ru

Первым прошедшим танкером стал Sohar LNG под флагом Панамы, который перевозил груз японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Судно вышло из Персидского залива через Ормузский пролив ночью 3 апреля.

Вечером 4 апреля через Ормузский пролив благополучно прошел танкер Green Sanvi под флагом Индии. Он также принадлежит Mitsui O.S.K. Lines. Позже в компании сообщили, что экипажу и суднам ничего не угрожает.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.