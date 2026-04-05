Одно из крупнейших в мире производств полифенолов встало после иранского удара

Завод нефтехимической компании Borouge в Рувайсе (ОАЭ) приостановил работу из-за нескольких пожаров, возникших на его территории после атаки с воздуха. Об инциденте сообщает Bloomberg.

Информации о пострадавших не поступало. По данным властей Объединенных Арабских Эмиратов, военным удалось сбить несколько воздушных целей, однако обломки упали на территорию предприятия близ Абу-Даби, что и привело к возгораниям. Подробности самой атаки не раскрываются.

Подвергшийся атаке нефтехимзавод производит полиэтилен и полипропилен и управляется компанией Borouge Plc, которая недавно объединилась с Borealis AG и Nova Chemicals, образовав одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску полиолефинов — пластиков, необходимых для автомобилестроения и сельского хозяйства, производства упаковки и других изделий.

«Приостановка работы завода может оказать влияние на глобальные цепочки поставок нефтехимической продукции», — предупреждает Bloomberg.

Израильские военные накануне объявили об ударе по нефтехимическому производству в Иране, на котором, по их словам, выпускались вещества для военной промышленности. До этого стороны неоднократно обменивались ударами по нефтехимзаводам.

