ОПЕК+ предупредил о возможном длительном восстановлении нефтедобычи после атак

Комитет по мониторингу ОПЕК+ (JMMC), включающий в себя представителей Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана, Нигерии, Алжира и Венесуэлы, обратил внимание на ключевую роль соглашения ОПЕК+ в поддержании устойчивости глобальных энергетических рынков. Об этом пишет «Интерфакс».

Комитет подчеркнул первостепенную важность обеспечения безопасности международных морских коридоров для гарантированной и непрерывной транспортировки энергоносителей.

Кроме того, JMMC выразил озабоченность в связи с участившимися атаками на объекты энергетической инфраструктуры, отметив, что восстановительные работы после повреждений требуют значительных финансовых вложений и времени, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на общую доступность энергетических ресурсов.

28 февраля США и Израиль приступили к военной операции против Ирана. В ответ на это Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, а также по американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Также поступили сообщения о блокаде иранскими силами Ормузского пролива, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти, а также о нападениях на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Эти события вызвали резкий рост цен на нефть, достигнув четырехлетнего максимума.