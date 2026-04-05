NBC: конфликт на Ближнем Востоке ударил по американским фермерам

Агрессия США и Израиля против Ирана сильно ударила по американским фермерам. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что до конфликта на Ближнем Востоке около трети мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив.

«Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжёлой сельхозтехники в США», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о долгосрочных последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

The Telegraph писала, что конфликт на Ближнем Востоке приведёт к кризису на рынке удобрений.

Аналитик аграрного рынка доктор экономических наук Леонид Холод рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива для сельскохозяйственных отраслей по всему миру.