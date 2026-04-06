Инцидент со взрывчаткой, найденной рядом с газопроводом в Сербии, продемонстрировал стремление киевского режима окончательно отрезать Европейский союз от российского газа.

Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. В материале отмечается, что после уничтожения «Северных потоков» газопровод «Турецкий поток» остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок.

«Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести ему удар», — говорится в публикации.

Ранее директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что найденная в республике взрывчатка была произведена в США.