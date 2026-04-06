Индекс РТС впервые с 26 марта превысил отметку 1100 пунктов

Долларовый индекс РТС превысил отметку в 1100 пунктов впервые с 26 марта 2026 года. Рост зафиксирован в ходе вечерних торгов.

По данным Мосбиржи, к 18:15 мск индекс прибавлял около 2% и достиг 1112,65 пункта.

Спустя несколько минут показатель удерживался на том же уровне.

Одновременно индекс Мосбиржи демонстрировал рост до 2780,51 пункта, прибавив 0,72%.

Ранее фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года выросли более чем на 10% за торговую сессию.