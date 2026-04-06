Россия в 2025 году экспортировала рекордные объемы свежих шампиньонов

По итогам прошлого года Россия экспортировала более 9,4 тысячи тонн свежих шампиньонов на 10,5 млн долларов. В федеральном центре "Агроэкспорт" назвали эти объемы рекордными, пишет ТАСС.

© Российская Газета

"Обновлен исторический рекорд экспорта как в весе, так и в деньгах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее он был установлен в 2022 году. Тогда Россия поставила за рубеж около 7,9 тысячи тонн шампиньонов на 9,2 млн долларов.

По сравнению с позапрошлым годом в 2025 году экспорт этой продукции вырос на 20% в натуральном и на 42% в стоимостном выражении.

Сегодня российские шампиньоны покупают более 45 стран.