Мировой рынок нефти балансирует на грани: дефицит в 8 млн баррелей нечем закрыть

Пять недель военной кампании против Ирана привели к фактической блокировке Ормузского пролива, однако котировки эталонных сортов удерживаются вблизи $100 за баррель. Как пишут «Известия», странам-импортерам удалось компенсировать около 60% выпавших объемов за счет трех линий обороны: экстренного расходования коммерческих запасов, логистических маневров Саудовской Аравии и ОАЭ, а также скоординированной распродажи стратегических резервов.

Оставшиеся 8 млн баррелей суточного дефицита взять физически неоткуда — эта цифра превышает совокупное потребление Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. У рынка остается единственный инструмент балансировки — принудительное сокращение потребления.

Правительства развитых стран игнорируют рекомендации МЭА по административному нормированию топлива, опасаясь политических последствий. В результате рынок движется по пути «ценового дарвинизма»: заградительные котировки уже вытесняют слабых игроков. Для стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии нынешние цены стали запретительными — там закрываются заводы, останавливается производство удобрений, пустеют АЗС.

Если военная кампания затянется на месяцы, стратегические резервы США и Японии иссякнут. Тогда дефицит ударит по промышленно развитым странам в полном объеме. Заводы придется останавливать уже в Германии и Южной Корее, а цена в $100 за баррель покажется инвесторам периодом упущенных возможностей.

Эксперты отмечают, что текущий кризис отличается от прошлых прямым уничтожением инфраструктуры. Удар по катарскому Рас-Лаффану вывел из строя 17% мощностей по производству СПГ — их восстановление займет до пяти лет.